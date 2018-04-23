Ещё
Сергей Корниленко: Отметка в 50 голов — это приятно, но не предел
Далее:
Читайте также:
Ещё

Сергей Корниленко: Отметка в 50 голов — это приятно, но не предел 

Советский спорт 1 час назад
— За 7 лет Самара стала для меня домом, а «Крылья Советов» — главной командой в моей карьере. Переходя сюда после «Блэкпула» я не думал, что все сложится именно так. «Крылья Советов» — команда с большой историей и армией болельщиков, это всегда мотивировало выкладываться на сто процентов в каждом матче и приносить клубу максимум пользы как на поле, так и за его пределами. Во многом благодаря поддержке болельщиков мне удавалось многое, для меня это важно. Я хочу искренне поблагодарить их за это. Отметка в 50 голов — это приятно, но не предел. Я к статистике отношусь спокойно и хочу поиграть еще пару лет. Если же вспоминать самые запоминающиеся голы… Наверное, это гол «Динамо» в 2011-м на «Металлурге» в проливной дождь и дубль в ворота "Зенита" на выезде в августе 2015-го. После тех мячей испытал сильнейшие эмоции. Сейчас же для нашей команды главная цель — выход в премьер-лигу. Если честно, голова в данный момент занята только этим. С уверенностью могу сказать, что открытие нового стадиона в Самаре — событие, которое мы все с нетерпением ждем — добавит нам дополнительных эмоций и поможет в выполнении важнейшей задачи. «Крылья Советов» должны играть в премьер-лиге на такой красивой арене. Болельщики нашей команды это заслужили, — сказал Корниленко.
Советский спорт: последние новости
Феликс Брых обслужит матч "Ливерпуль" - "Рома" Пятнадцатый турнир Премьер-группы пройдет в Саратове Вход на финал Кубка России в Волгограде может быть свободным
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Скончалась Нино Хурцидзе6
Как подросток убил российскую чемпионку110
Сын миллиардера стал самым бесполезным хоккеистом сборной6
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Шипулин подхватил болезнь поцелуев9
Видео
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
01:00
Пойманная на допинге россиянка заявила о невиновности
Зимние виды спорта
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
00:26
Как подросток убил российскую чемпионку
Летние виды спорта
03:16
Шипулин подхватил болезнь поцелуев
Биатлон
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
03:16
Шипулин заявил о серьезных проблемах со здоровьем
Биатлон
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:27
«Реал» поверил в Роналду
Футбол
10:38
FA присоединилась к бойкому ЧМ-2018
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение