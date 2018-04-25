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Детей в Измайлове бесплатно научат кататься на роликах
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Детей в Измайлове бесплатно научат кататься на роликах 

Управа района Измайлово города Москвы 55 минут назад
Фото: Управа района Измайлово города Москвы
На территории Измайловского парка культуры и отдыха стартуют занятия для детей в возрасте от пяти до восьми лет.
В Измайловском парке в воскресенье, 29 апреля, начинается бесплатное обучение детей катанию на роликовых коньках. Занятия будут проводиться каждую субботу и воскресенье и рассчитаны на ребят в возрасте от пяти до восьми лет, имеющих разный уровень подготовки. Отметим, что сами роликовые коньки, а также защиту москвичам надо будет приносить с собой.
Во время тренировок у детей, по мнению специалистов, развивается координация и равновесие, выносливость, а также общая пластика и эстетика движений, формируется правильная осанка, нарастает мышечная масса. Также эти занятия настолько увлекательны, что детвора забывает про телевизоры и компьютерные игры.
Бесплатные уроки будут проходить на Северной площади парка (вход со стороны ст. м. «Партизанская»). Начало в 13 часов.
Организаторы обращают также внимание москвичей на то, что в дождь проведение занятий невозможно. Это означает, что надо ориентироваться по погоде или поинтересоваться у тренера по телефону: 8-915-438-21-23.
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