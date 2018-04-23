Ещё
Александр Ширко: «Возможно, между Каррерой и Глушаковым есть разногласия»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Александр Ширко: «Возможно, между Каррерой и Глушаковым есть разногласия» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
В преддверии сегодняшнего матча 27-го тура РФПЛ «Спартак» — «Ахмат» бывший нападающий красно-белых Александр Ширко высказал свое мнение по поводу того, что в последнее время происходит с капитаном москвичей Денисом Глушаковым, который стал главным виновником поражения в кубковом полуфинале с «Тосно» (1:1, 4:5 — пен.).
— «Спартак» сумеет подойти к встрече с грозненцами в оптимальном состоянии? — вопрос Ширко.
— Конечно, этого хотелось бы. Уже некуда отступать. Надо продолжать бороться в чемпионате. Четырех дней должно хватить, чтобы полностью восстановиться. Не вижу для этого никаких препятствий.
— Как думаете, Каррера рискнет выпустить Глушакова в стартовом составе?
— По тем минутам, что капитан провел против «Тосно», было видно, что он находится не в очень хорошем состоянии. К тому же, если его не ставят в старт, значит, есть какие-то разногласия или небольшой конфликт с тренером. Мне кажется, что Денис не на 100 процентов сейчас готов, поэтому, наверное, не начнет игру с самого начала.
— Вы разделяете мнение тех, кто критикует Глушакова?
— Дело в том, что против «Тосно» многие промахивались из выгодных позиций. И в серии пенальти футболисты были на волоске от промаха. Так получилось, что сошлось все на Глушакове, хотя вратарь мог потащить удар любого.
— С каким счетом закончится встреча красно-белых с «Ахматом»?
— Надеюсь, «Спартак победит и останется в гонке за самые высокие места. Ставлю на 2:0 в пользу хозяев. (Арман МКРТЧЯН)
Спорт-Экспресс: последние новости
Дмитрий Сенников: "В этом году "Локомотив" заслуживает чемпионства больше всех" Джордан Хендерсон: "В "Ливерпуле" есть опытные ребята, но до Де Росси им далеко" Брих рассудит "Ливерпуль" и "Рому"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Скончалась Нино Хурцидзе6
Как подросток убил российскую чемпионку110
Сын миллиардера стал самым бесполезным хоккеистом сборной6
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Шипулин подхватил болезнь поцелуев9
Видео
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
01:00
Пойманная на допинге россиянка заявила о невиновности
Зимние виды спорта
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
00:26
Как подросток убил российскую чемпионку
Летние виды спорта
03:16
Шипулин подхватил болезнь поцелуев
Биатлон
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
03:16
Шипулин заявил о серьезных проблемах со здоровьем
Биатлон
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:27
«Реал» поверил в Роналду
Футбол
10:38
FA присоединилась к бойкому ЧМ-2018
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение