Александр Ширко: «Возможно, между Каррерой и Глушаковым есть разногласия»

В преддверии сегодняшнего матча 27-го тура РФПЛ «Спартак» — «Ахмат» бывший нападающий красно-белых Александр Ширко высказал свое мнение по поводу того, что в последнее время происходит с капитаном москвичей Денисом Глушаковым , который стал главным виновником поражения в кубковом полуфинале с «Тосно» (1:1, 4:5 — пен.).

— «Спартак» сумеет подойти к встрече с грозненцами в оптимальном состоянии? — вопрос Ширко.

— Конечно, этого хотелось бы. Уже некуда отступать. Надо продолжать бороться в чемпионате. Четырех дней должно хватить, чтобы полностью восстановиться. Не вижу для этого никаких препятствий.

— Как думаете, Каррера рискнет выпустить Глушакова в стартовом составе?

— По тем минутам, что капитан провел против «Тосно», было видно, что он находится не в очень хорошем состоянии. К тому же, если его не ставят в старт, значит, есть какие-то разногласия или небольшой конфликт с тренером. Мне кажется, что Денис не на 100 процентов сейчас готов, поэтому, наверное, не начнет игру с самого начала.

— Вы разделяете мнение тех, кто критикует Глушакова?

— Дело в том, что против «Тосно» многие промахивались из выгодных позиций. И в серии пенальти футболисты были на волоске от промаха. Так получилось, что сошлось все на Глушакове, хотя вратарь мог потащить удар любого.

— С каким счетом закончится встреча красно-белых с «Ахматом»?

— Надеюсь, «Спартак победит и останется в гонке за самые высокие места. Ставлю на 2:0 в пользу хозяев. (Арман МКРТЧЯН)