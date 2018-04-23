Хендерсон: «Матч против „Ромы“ — большой тест для „Ливерпуля“

Полузащитник и капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон поделился ожиданиями от первого полуфинального матча Лиги чемпионов с «Ромой». Встреча состоится 24 апреля в Англии.

«Матч против «Ромы» — это большой тест для «Ливерпуля». Если мы сможем продолжать играть так же хорошо, как против «Манчестер Сити», то будем претендовать на победу.

Это важнейший момент, но будем надеяться, для этой команды что-то особенное только начинается. Тренер после назначения проделал блестящую работу. Нам просто надо продолжать усердно трудиться и прогрессировать.