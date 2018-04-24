«Ливерпуль» сыграет с «Ромой» в полуфинале футбольной Лиги чемпионов

ТАСС , 24 апреля. Английский «Ливерпуль» и итальянская «Рома» сыграют во вторник в первом полуфинальном матче футбольной Лиги чемпионов. Обе команды не считались претендентами на выход в финал главного европейского клубного турнира, однако сумели победить на предыдущей стадии топ-клубы — «Манчестер Сити» и «Барселону».

"Ливерпуль" не играл в финале Лиги чемпионов с 2007 года, когда уступил со счетом 1:2 итальянскому «Милану», при этом мерсисайдцы выиграли главный клубный трофей континента пять раз, в последний — в 2005 году. «Рома» лишь раз выходила в финал Кубка европейских чемпионов — в 1984 году, где уступила как раз «Ливерпулю» в серии пенальти на Олимпийском стадионе Рима.

Оба участника первой полуфинальной пары в нынешнем сезоне остались без чемпионских титулов в своих странах и рассчитывают лишь на путевки в Лигу чемпионов следующего сезона. «Ливерпуль» идет на третьем месте в английской премьер-лиге, где победителем досрочно стал «Манчестер Сити». Однако в четвертьфинале Лиги чемпионов «горожане» Хосепа Гвардиолы не справились с командой Юргена Клоппа, которая обыграла соперника дважды — 3:0, 2:1.

"Ливерпуль" летом потерял своего ключевого полузащитника Филиппе Коутиньо, который перешел в «Барселону», однако его уход не сказался на действиях главной звезды команды — египетского форварда Мохаммеда Салаха , на счету которого уже 31 гол в премьер-лиге, что является повторением рекорда. Восемь голов Салах забил в Лиге чемпионов, отличившись и в обоих матчах с «Сити».

В субботу «Ливерпуль» сыграл в гостях вничью с «Вест Бромвичем» (2:2), один из голов на счету Салаха, отличился также Дэнни Ингс , который заменил в центре нападения появившегося лишь во втором тайме Роберто Фирмино

Пришелец из «Ромы»

В прошлом сезоне Салах выступал за «Рому», где также играл на позиции правого форварда, забив 15 голов, но этот результат остался в тени 29 мячей боснийца Эдина Джеко, который стал лучшим бомбардиром чемпионата Италии. После ухода Салаха Джеко стал забивать гораздо меньше — пока на его счету лишь 14 мячей. Хуже выступает и «Рома», которая в прошлом сезоне стала второй, а ныне занимает третью строчку, причем команде Эусебио Ди Франческо предстоит в оставшихся четырех турах непростая борьба за две путевки в Лигу чемпионов с земляками из «Лацио» и «Интером» — три претендента расположились в интервале в одно очко.

В субботу «Рома» одержала гостевую победу (3:0) над клубом СПАЛ, который в результате опустился в зону вылета. Ранее команда из Феррары не проигрывала восемь матчей, шесть раз подряд сыграв вничью. Решающим стал автогол соперника, еще по мячу провели Раджа Наингголан и Патрик Шик . Несмотря на непростое положение в чемпионате, накануне игры в Ливерпуле Ди Франческо провел ротацию состава, предоставив отдых Джеко, Алессандро Флоренци , Даниеле Де Росси и Александару Коларову, зато впервые в чемпионате Италии сыграл аргентинский защитник Хонатан Сильва.

"Рома" совершила чудо в четвертьфинале Лиги чемпионов, выбив из турнира «Барселону» — 1:4, 3:0. После гостевого разгрома в успех римлян никто не верил, однако они сумели забить необходимые три мяча дома. В матче с «Барселоной» Ди Франческо перешел на схему с тремя центральными защитниками, хотя в субботу в Ферраре игроки «Ромы» расположились более привычно — 4-2-3-1. Наставник римлян рассказал, что в Англии может успешно использовать любую из схем, но раскрывать свои планы не стал.

По словам Ди Франческо, после победы над «Барселоной» его футболисты поверили в себя, стали более сильными прежде всего ментально и теперь мечтают о финале в Киеве.

Матч «Ливерпуль» — «Рома» пройдет на стадионе «Энфилд», начало — 21:45 мск. Главным арбитром назначен Феликс Брых из Германии. Ответная игра состоится в Риме 2 мая. В среду в другом полуфинале сыграют германская «Бавария» и испанский "Реал"

Финал Лиги чемпионов состоится 26 мая в Киеве.