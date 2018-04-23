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Юрген Клопп: «Не думаю, что в Италии кто-то захочет со мной работать. Я могу только заказать в ресторане спагетти»
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Юрген Клопп: «Не думаю, что в Италии кто-то захочет со мной работать. Я могу только заказать в ресторане спагетти» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп в преддверии первого матча полуфинала Лиги чемпионов против «Ромы» отметил, что обе команды заслужили играть в полуфинале. Специалист также добавил, что у него много общего с Эусебио Ди Франческо.
— Эусебио Ди Франческо, как и я, начинал в командах поскромнее, так что здесь у нас много общего, — цитирует пресс-служба УЕФА Клоппа. — Его команды хорошо организованы, что мне по душе. Есть некоторые сходства, но они мою задачу не облегчат. Не думаю, что какой-то итальянский клуб захочет со мной когда-нибудь работать. Я могу только заказать в ресторане спагетти, больше ничего.
Обе команды заслужили играть в полуфинале. Мне пришлось обойти «Манчестер Сити», а «Рома», как мне кто-то сказал, обыграла «Барселону». Я не думал, что это возможно, однако с «Сити» мы добились примерного того же. У нас у обоих есть серьезнейшие соперники в чемпионате, но это не имеет значения. Главное — это показывать свою лучшую игру, а не пытаться быть лучшим в таблице. Лига чемпионов — это еще один, совершенно другой, турнир. У обеих команд есть шанс выйти в финал, и это все что мне нужно. Это возможно, а потому надо сделать все, чтобы достичь этого. Я был удивлен, что «Рома» сумела отыграться после первого матча с «Барселоной», но мне понравилось то, что они сделали. В последней игре они сделали семь или восемь перестановок и все равно одержали комфортную победу. У них множество вариантов.
Для «Ромы» полуфинал — особенное достижение, как и для нас. Это значит, что мы не привыкли пробиваться так далеко, но это даже хорошо. Ажиотаж будет что надо, и надеюсь, вы увидите это на поле. Наши болельщики умеют создавать одну из самых незабываемых атмосфер в мире футбола. Это может быть еще круче, чем было против «Ман Сити», давайте попробуем. Это очень особенные моменты, и если вы не способны наслаждаться этим, то с вами что-то не так.
Напомним, что матч «Ливерпуль» — «Рома» состоится завтра, 24 апреля, и начнется в 21.45 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую-онлайн трансляцию встречи.
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