Активисты планируют открыть «ЛГБТ-дом гордости» в Петербурге на время ЧМ‐2018 

В Санкт‐Петербурге во время Чемпионата мира по футболу откроются ЛГБТ‐дома гордости, в которых могут найти пристанище спортсмены с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Об этом сообщил сайт Gaystarnews.
«Дома гордости» откроются специально для ЛГБТ-атлетов, волонтеров и посетителей чемпионата. Такой дом, например, был в Ванкувере во время Зимней Олимпиады в 2010 году.
По данным сайта, открытие петербургского «Дома гордости» — сильный поступок для России, учитывая отношение страны и граждан к людям нетрадиционной сексуальной ориентации.
Однако петербургский «Дом гордости» — это не официальный дом, который обычно открывает организация Pride House International (PHI), передает «Газета.ru». Представители компании не смогли договориться с властями северной столицы.
Pride House International обладает опытом работы с ЛГБТ-сообществами и активистами из разных стран по поводу создания безопасных мест для ЛГБТ-атлетов и фанатов. Однако мы не смогли договориться с властями Санкт-Петербурга. Мы пригласим местных русских активистов, чтобы они помогли
— сообщение организации.
Сайт отмечает, что Россия — не очень безопасное место для ЛГБТ-сообщества. Для таких туристов выпустили даже специальную инструкцию, как себя вести, чтобы «выжить» в России во время ЧМ-2018.
30 апреля 2012 года в Санкт-Петербурге вступил в силу закон о запрете пропаганды гомосексуализма и педофилии среди несовершеннолетних. С 2013 года закон начал действовать по всей России.
23 апреля британская полиция призвала футбольных фанатов не провоцировать россиян. Заместитель главного констебля графства Южный Йоркшир Марк Робертс, ответственный за обеспечение безопасности футболистов сборной Англии и болельщиков на ЧМ-2018, напомнил британским фанатам, что с русскими лучше не шутить.