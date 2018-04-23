Активисты планируют открыть «ЛГБТ-дом гордости» в Петербурге на время ЧМ‐2018

В Санкт‐Петербурге во время Чемпионата мира по футболу откроются ЛГБТ‐дома гордости, в которых могут найти пристанище спортсмены с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Об этом сообщил сайт Gaystarnews.

«Дома гордости» откроются специально для ЛГБТ-атлетов, волонтеров и посетителей чемпионата. Такой дом, например, был в Ванкувере во время Зимней Олимпиады в 2010 году.

По данным сайта, открытие петербургского «Дома гордости» — сильный поступок для России, учитывая отношение страны и граждан к людям нетрадиционной сексуальной ориентации.

Однако петербургский «Дом гордости» — это не официальный дом, который обычно открывает организация Pride House International (PHI), передает «Газета.ru» . Представители компании не смогли договориться с властями северной столицы.

Pride House International обладает опытом работы с ЛГБТ-сообществами и активистами из разных стран по поводу создания безопасных мест для ЛГБТ-атлетов и фанатов. Однако мы не смогли договориться с властями Санкт-Петербурга . Мы пригласим местных русских активистов, чтобы они помогли

— сообщение организации.

Сайт отмечает, что Россия — не очень безопасное место для ЛГБТ-сообщества. Для таких туристов выпустили даже специальную инструкцию, как себя вести, чтобы «выжить» в России во время ЧМ-2018.

30 апреля 2012 года в Санкт-Петербурге вступил в силу закон о запрете пропаганды гомосексуализма и педофилии среди несовершеннолетних. С 2013 года закон начал действовать по всей России.