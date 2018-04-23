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Мероприятие «Чистая тропа» состоялась в Троицке
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Мероприятие «Чистая тропа» состоялась в Троицке 

Префектура ТиНАО города Москвы 1 час назад
Фото: Префектура ТиНАО города Москвы
Фото: Молодежная палата городского округа Троицк
Молодежная палата городского округа Троицк 21 апреля организовала мероприятие «Чистая тропа».
— Такого рода встречу мы решили провести впервые. Согласно правилам, все участники поделились на команды. В состав каждой сборной вошло пять человек. В числе участников были не только взрослые, но и дети. Жители городского округа выполнили интеллектуальные задания и попробовали свои силы в физических упражнениях, — прокомментировали представители Молодежной палаты Троицка.
Отметим, что экологический квест состоялся на территории Троицкой рощи. Всего мероприятие длилось около часа.
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