Мероприятие «Чистая тропа» состоялась в Троицке

Фото: Молодежная палата городского округа Троицк

Молодежная палата городского округа Троицк 21 апреля организовала мероприятие «Чистая тропа».

— Такого рода встречу мы решили провести впервые. Согласно правилам, все участники поделились на команды. В состав каждой сборной вошло пять человек. В числе участников были не только взрослые, но и дети. Жители городского округа выполнили интеллектуальные задания и попробовали свои силы в физических упражнениях, — прокомментировали представители Молодежной палаты Троицка.

Отметим, что экологический квест состоялся на территории Троицкой рощи. Всего мероприятие длилось около часа.