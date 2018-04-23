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Уссурийск принимал дальневосточный турнир по боксу памяти тренера Анатолия Махненко
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Уссурийск принимал дальневосточный турнир по боксу памяти тренера Анатолия Махненко 

Prim.News 1 час назад
Одновременно на соревнованиях отбиралась сборная края для участия в Спартакиаде молодёжи России.
Подробности — в сюжете «Телемикса».
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