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Уссурийск принимал дальневосточный турнир по боксу памяти тренера Анатолия Махненко
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Уссурийск принимал дальневосточный турнир по боксу памяти тренера Анатолия Махненко
Prim.News
1 час назад
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Одновременно на соревнованиях отбиралась сборная края для участия в Спартакиаде молодёжи России.
Подробности — в сюжете «Телемикса».
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