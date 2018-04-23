Ещё
Отец вооружился в честь выпускного дочери и разгневал пользователей сети
Далее:
Читайте также:
Ещё

Отец вооружился в честь выпускного дочери и разгневал пользователей сети 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Бывшая звезда американского футбола Джей Фели (Jay Feely) разозлил подписчиков фотографией с оружием. Скандальный снимок был опубликован на его странице в Twitter.
На изображении Фели встал между своей дочерью и ее парнем. В правой руке футболист держал пистолет. В описании под снимком мужчина пожелал паре хорошо провести время на выпускном.
Сопутствующий хэштег #BadBoys говорит о том, что шутка — явная отсылка к сцене из фильма «Плохие парни 2», где главный герой запугивает 15-летнего мальчика, который пригласил его дочь на свидание.
Пользователи сети не оценили юмор отца. Некоторые обвинили Фели в «танцах на костях», припоминая ему недавнюю стрельбу в американской школе. По мнению этих подписчиков, шутки со смертельным оружием неприемлемы в подобной ситуации. Другие же назвали мужчину сексистом: якобы он отрицает свободу воли дочери, а также способность думать и действовать как свободно мыслящий человек.
В результате Фели пришлось публично извиниться за опубликованный снимок. Он сказал, что пистолет не был заряжен, а дочь и ее парень знали о шутке. «Я серьезно отношусь к безопасности», — заявил бывший футболист.
В феврале 2018 года бывший ученик открыл стрельбу в школе в Паркленде (США, штат Флорида). В результате погибли 17 человек и не менее 14 получили ранения.
После этого в школах усилили меры безопасности. Например, в одном из учебных заведений Паркленда учеников обязали носить прозрачные рюкзаки. Предполагалось, что прозрачный материал позволит работникам охраны следить за содержимым сумок учащихся, чтобы помешать пронести оружие.
Последние новости
Трамп призвал Россию готовиться сбивать американские ракеты Медведев похвалился шестью годами покорения вершин Цены на одежду вырастут из-за обвала рубля
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Скончалась Нино Хурцидзе6
Как подросток убил российскую чемпионку110
Сын миллиардера стал самым бесполезным хоккеистом сборной6
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Шипулин подхватил болезнь поцелуев9
Видео
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
01:00
Пойманная на допинге россиянка заявила о невиновности
Зимние виды спорта
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
00:26
Как подросток убил российскую чемпионку
Летние виды спорта
03:16
Шипулин подхватил болезнь поцелуев
Биатлон
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
03:16
Шипулин заявил о серьезных проблемах со здоровьем
Биатлон
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:27
«Реал» поверил в Роналду
Футбол
10:38
FA присоединилась к бойкому ЧМ-2018
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение