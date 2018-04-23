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Тотти: Игра Салаха в какой-то степени стала сюрпризом
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Тотти: Игра Салаха в какой-то степени стала сюрпризом 

LiveSport.Ru 46 минут назад
Фото: LiveSport.Ru
Директор «Ромы» Франческо Тотти прокомментировал предстоящую встречу с «Ливерпулем», а также поделился мнением об игре Мохамеда Салаха.
Слова легенды римского клуба приводит Football Italia.
«Когда я слышу название «Ливерпуль», я думаю об уважении — это большой клуб, большая команда, великолепная поддержка болельщиков и модель для подражания. В этом сезоне я смотрел несколько их матчей, особенно по той причине, что за них теперь играет Салах. После жеребьевки я просматривал их матчи в Лиге чемпионов и думаю, для обеих команд это будет непростое противостояние» — сказал Тотти.
«В какой-то степени для меня стала сюрпризом настолько хорошая игра Салаха в нынешнем сезоне. Но, с другой стороны, учитывая уровень их состава и тренера — Юргена Клоппа, одного из лучших тренеров в мире, по моему мнению, — это не так удивительно», — отметил директор «Ромы».
Клопп: У обеих команд есть шанс выйти в финал
Напомним, «Ливерпуль» и «Рома» проведут первый матч 1/2 финала ЛЧ 24 апреля.
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