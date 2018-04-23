Зарегистрировано 2 кандидата на пост главы Союза конькобежцев России 

Представитель Федерации конькобежного спорта Тверской области Вадим Морозов и генеральный директор конькобежного центра «Коломна» Сергей Орлов подали документы на участие в выборах главы Союза конькобежцев России. Ранее появились сведения, что Алексей Кравцов, глава Союза конькобежцев России с декабря 2009 года, снял свою кандидатуру.
«На данный момент мы имеем документы от двух кандидатов — представителя тверской федерации Вадима Морозова, а также от генерального директора конькобежного центра «Коломна» Сергея Орлова. Окончание приема заявок — вечер 24 апреля», — сообщила исполнительный директор организации Ирина Слаутина.
Ее слова приводит