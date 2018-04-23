Юниоры из Щербинки стали призерами Кубка Интернациональной японской ассоциации каратэ

Фото: Спортивный клуб «Огава-Щербинка»

Каратисты из Спортивного клуба «Огава-Щербинка» вернулись с победой с турнира Кубка Интернациональной японской ассоциации каратэ, который прошел в Москве 22 апреля.

Среди наград, полученных воспитанниками клуба, пять бронзовых и по четыре серебряных и золотых медалей.

Дарья Залетова стала первой в свободном поединке раздела кумитэ в категории участников 12-13 лет. С тем же результатом среди десятилетних спортсменов выступил Ростислав Столяров.

Победителями в разделе Кихон иппон кумитэ стали семилетняя Елизавета Слободянюк и десятилетний Гордей Цыганков.

Занятия Спортивного клуба «Огава-Щербинка» проходят на базе школы №2117 в Щербинке.