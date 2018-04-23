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Юниоры из Щербинки стали призерами Кубка Интернациональной японской ассоциации каратэ
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Юниоры из Щербинки стали призерами Кубка Интернациональной японской ассоциации каратэ 

Администрация городского округа Щербинка 1 час назад
Фото: Администрация городского округа Щербинка
Фото: Спортивный клуб «Огава-Щербинка»
Каратисты из Спортивного клуба «Огава-Щербинка» вернулись с победой с турнира Кубка Интернациональной японской ассоциации каратэ, который прошел в Москве 22 апреля.
Среди наград, полученных воспитанниками клуба, пять бронзовых и по четыре серебряных и золотых медалей.
Дарья Залетова стала первой в свободном поединке раздела кумитэ в категории участников 12-13 лет. С тем же результатом среди десятилетних спортсменов выступил Ростислав Столяров.
Победителями в разделе Кихон иппон кумитэ стали семилетняя Елизавета Слободянюк и десятилетний Гордей Цыганков.
Занятия Спортивного клуба «Огава-Щербинка» проходят на базе школы №2117 в Щербинке.
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