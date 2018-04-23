Министр спорта Татарстана: «Нельзя сравнивать футболиста и рок-звезду»

Владимир Леонов , министр по делам молодёжи и спорта Татарстана, рассказал о подготовке Казани к приему чемпионата мира-2018.

"Все команды приезжают со своими поварами и меню, но мы для них подготовили и татарскую кухню. Система отработана и никаких неимоверных требований от команд нет. Нельзя сравнивать футболиста и рок-звезду.

Силовые структуры и частные предприятия будут заниматься охраной баз. Предусмотрены открытые тренировки для всех трёх баз. Команды будем встречать и сопровождать экипажами. Это стандартная система безопасности.