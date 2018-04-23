Зеленоградцы могут встретиться с приютскими щенками

29 апреля на площадке для выгула собак в 18 микрорайоне (возле корпуса 1804а, за остановкой «Крюковская эстакада») состоится городская прогулка с щенками из муниципального приюта для собак в Зеленограде. Щенки полностью подготовлены к прогулке — они здоровые, чистые и не агрессивные. Время проведения прогулки: с 14.00 до 16.00.

При желании посетителям предлагается приносить подарки для щенят: корма, игрушки, амуницию, витамины, средства и предметы для ухода.

Для проведения мероприятия приют ищет автомобилистов, готовых перевезти животных из приюта до площадки и обратно, а также сопровождающих.

По всем вопросам можно пообщаться с организаторами по телефону 8 (903) 670-21-71.