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Зеленоградцы могут встретиться с приютскими щенками
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Зеленоградцы могут встретиться с приютскими щенками 

Префектура Зеленоградского административного округа 2 часа назад
Фото: Префектура Зеленоградского административного округа
29 апреля на площадке для выгула собак в 18 микрорайоне (возле корпуса 1804а, за остановкой «Крюковская эстакада») состоится городская прогулка с щенками из муниципального приюта для собак в Зеленограде. Щенки полностью подготовлены к прогулке — они здоровые, чистые и не агрессивные. Время проведения прогулки: с 14.00 до 16.00.
При желании посетителям предлагается приносить подарки для щенят: корма, игрушки, амуницию, витамины, средства и предметы для ухода.
Для проведения мероприятия приют ищет автомобилистов, готовых перевезти животных из приюта до площадки и обратно, а также сопровождающих.
По всем вопросам можно пообщаться с организаторами по телефону 8 (903) 670-21-71.
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