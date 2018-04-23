Корниленко: «Голова занята только тем, чтобы „Крылья Советов“ вышли в РФПЛ»

Нападающий «Крыльев Советов» Сергей Корниленко , который в поединке 24-го тура первенства ФНЛ с «Зенитом-2» (2:0) забил свой 50-й гол за самарский клуб, отметил, что главная цель команды — выйти в Премьер-лигу.

— За 7 лет Самара стала для меня домом, а «Крылья Советов» — главной командой в моей карьере. Переходя сюда после «Блэкпула» я не думал, что все сложится именно так. «Крылья Советов» — команда с большой историей и армией болельщиков, это всегда мотивировало выкладываться на сто процентов в каждом матче и приносить клубу максимум пользы как на поле, так и за его пределами. Во многом благодаря поддержке болельщиков мне удавалось многое, для меня это важно. Я хочу искренне поблагодарить их за это. Отметка в 50 голов — это приятно, но не предел. Я к статистике отношусь спокойно и хочу поиграть еще пару лет (улыбается).

Сейчас же для нашей команды главная цель — выход в Премьер-лигу. Если честно, голова в данный момент занята только этим. С уверенностью могу сказать, что открытие нового стадиона в Самаре — событие, которое мы все с нетерпением ждем — добавит нам дополнительных эмоций и поможет в выполнении важнейшей задачи. «Крылья Советов» должны играть в Премьер-лиге на такой красивой арене. Болельщики нашей команды это заслужили, — цитирует Корниленко официальный сайт самарского клуба.