Сергей Корниленко: «Крылья Советов» должны играть в премьер-лиге на такой красивой арене"

Нападающий «Крыльев Советов» Сергей Корниленко рассказал, что сильно привязался к Самаре за семь сезонов. На днях он забил 50-й гол за самарский клуб и по голам за «Крылья» в российской истории уступает только Андрею Каряке (56).

— За 7 лет Самара стала для меня домом, а «Крылья Советов» — главной командой в моей карьере, — цитирует официальный сайт «Крыльев» Корниленко. — Переходя сюда после «Блэкпула», я не думал, что все сложится именно так. «Крылья Советов» — команда с большой историей и армией болельщиков, это всегда мотивировало выкладываться на сто процентов в каждом матче и приносить клубу максимум пользы как на поле, так и за его пределами. Во многом благодаря поддержке болельщиков мне удавалось многое, для меня это важно. Я хочу искренне поблагодарить их за это. Отметка в 50 голов — это приятно, но не предел. Я к статистике отношусь спокойно и хочу поиграть еще пару лет (улыбается). Если же вспоминать самые запоминающиеся голы… Наверное, это гол «Динамо» в 2011-м на «Металлурге» в проливной дождь и дубль в ворота "Зенита" на выезде в августе 2015-го. После тех мячей испытал сильнейшие эмоции.

Сейчас же для нашей команды главная цель — выход в премьер-лигу. Если честно, голова в данный момент занята только этим. С уверенностью могу сказать, что открытие нового стадиона в Самаре — событие, которое мы все с нетерпением ждем — добавит нам дополнительных эмоций и поможет в выполнении важнейшей задачи. «Крылья Советов» должны играть в премьер-лиге на такой красивой арене. Болельщики нашей команды это заслужили.

Стадион в Самаре 28 апреля примет первый тестовый матч перед чемпионатом мира-2018. «Крылья» сыграют с «Факелом».