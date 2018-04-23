Запад бьет по ЧМ-2018 по футболу политическим бойкотом

Предстоящий в России чемпионат мира футболу так и не удалось оградить от политической атаки Запада. Вероятнее всего, бойкот примет европейский масштаб. Это случится, если правительства стран континента откликнутся на соответствующий призыв Европарламента

С призывом воздержаться от участия в ЧМ-2018 в России к представителям исполнительной власти европейских стран обратились 60 членов парламента Евросоюза , представляющих 16 государств и пять политических групп. По их мнению, Европе следует поддержать решение правительств Великобритании и Исландии не присутствовать на соревнованиях.

Мотивация для столь радикальной меры исключительно политическая. Среди «прегрешений» России перечисляются «атака в Солсбери», «неизбирательные бомбардировки школ, больниц и жилых кварталов в Сирии», «вторжение в Украину», «хакерские атаки», «оккупация Крыма» и «вмешательство в выборы».

Все это, по мысли авторов — «насмешки Путина над европейскими ценностями». «В эти трудные времена мир смотрит на Европу. Наши правительства должны не укреплять авторитарный и антизападный путь президента России, а бойкотировать чемпионат мира по футболу 2018 года в России», — уверены депутаты.

По словам инициатора обращения депутата Европарламента Ребекки Хармс, для президента России ЧМ-2018 — это часть «пропагандистского шоу» в стиле «сделаем Россию снова великой». Прежде чем начать этому противодействовать, Хармс встретилась с «представителями гражданского общества и независимых медиа России», которые не поддерживают российского президента.

Впрочем, комментаторы интервью депутата на сайте «Голоса Америки» видят в ее инициативе лишь обиды: личные — самой Хармс и целой страны — Британии.

В свою очередь Осип Спасов уверен, что речь идет о мести Британии за проигрыш в борьбе за чемпионат: «Ларчик открывается очень просто: ФИФА в 2014-ом выбрала Москву, а не Лондон для проведения ЧМ-2018. Лондон жутко обиделся и начал мстить, где только возможно. Политика ненависти — это камнепад, и самый первый камень — именно обидный для Лондона итог выборов столицы ЧМ-2018».

Объявленный ранее Британией бойкот пока выглядит неубедительно, а обещание не допустить приезда в Россию членов королевской семьи так просто смешно. Вряд ли к нам собиралась приехать сама королева Елизавета, которой на днях исполнилось 92 года! Что касается чиновников Футбольной ассоциации Англии, то они, несмотря на слова о бойкоте, все равно приедут, пусть и не в полном составе.

Завотделом европейских политических исследований ИМЭМО РАН Надежда Арбатова не видит в происходящем ничего необычного.

— Для Европы инициатива депутатов Европарламента — это все то же желание наказать Россию за Украину, за Донбасс, за Сирию, за подозрения в отношении отравления Скрипаля — за все это вместе.

«СП»: — Поддержат ли бойкот европейские правительства точно неизвестно, но вот члены королевской семьи Великобритании точно не приедут…

— Скорее всего, и так бы не поехали. А так не поедут как бы из-за бойкота… Все это носит сугубо символический характер.

Да и у нас наверняка многие предполагали отказ политических фигур от посещения чемпионата. Тут нет ничего нового — используют еще один повод высказать свое неудовольствие по поводу внешней политики России.

А вот спортсмены, думаю, приедут. Запрета на участие своих национальных команд европейскими странами принято не будет.

По мнению члена комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Василия Власова , инициатива евродепутатов может объясняться стремлением к личной политической славе.

— Не надо никого упрашивать приезжать к нам на ЧМ-2018 и «посылать подальше» тоже никого не нужно. Нужно просто объяснить людям, что если они хотят доказать свою точку зрения, надо приехать и принять участие в соревнованиях.

К сожалению, многие думают, что какими-то политическими заявлениями, созданиями коалиций, политическим бойкотом можно сделать себе имя. Чтобы об этом евродепутате узнали, заговорили, что, мол, она такая есть и у нее еще есть и сторонники. Учитывая, что это спортивное мероприятие, важно решение спортсменов, а не политических деятелей.

«СП»: — Все смешалось — спорт, политика. Британских болельщиков, а через них может и самих футболистов, и вовсе пугают возможным отравлением в России после дела Скрипаля…

— Трудно представить, что кто-то из профессиональных спорстменов не поедет в Россию. Только что в еврокубках участвовал и московский ЦСКА и «Зенит» или «Спартак» играл. И везде, куда они приезжали играть ответные матчи, никаких политических бойкотов не было. То же самое в российском клубном чемпионате, где наравне играют как наши сопртсмены, так и иностранные игроки.

Представляете, если бы подобный раскол, бойкот произошел бы в Испании, где сейчас наблюдается противостояние с Каталонией? Там ведь чемпионате играет «Барселона»! Так что спортивные вещи должны быть отдельно.

По мнению экс-руководителя офиса ФИФА в Москве Валерия Чухрия, Россия сама дает повод для политических атак на свой спорт и в частности футбол, неоправданно увеличивая присутствие государства в этой сфере.

— Конечно, приятно, когда на соревнованиях присутствуют лидеры тех или иных стран. Они отчасти поднимают международный статус турнира. Но не более того. Если вдруг не приедут, никто переживать особо не будет. Другое дело — бывший глава ФИФА Йозеф Блаттер . Сейчас Путин пригласил его посетить наш чемпионат. Блаттер должен приехать.

«СП»: — Блаттер — не политик…

— Вообще, ФИФА выступает категорически против участия политиков в футбольных делах. Яркий пример наш Виталий Мутко , который стал политиком, но его отстранили от футбола (покинул пост главы РФС и Оргокмитета ЧМ-2018 — авт.). Наше государство считает, что оно должно все контролировать. На самом деле государство должно помогать, а не вмешиваться в дела спорта.

«СП»: — Как в Европе?

— Да, они особо не вмешиваются. Они знают некую «красную черту». А мы в последнее время что-то пошли своим путем. У нас же в последнее время государство в лице министерства спорта заменило собой Российский футбольный союз. Но в министерстве нет специалистов — они все в федерациях сидят. Вот и результат — 62 место нашей футбольной сборной в рейтинге ФИФА.

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