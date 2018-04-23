Виталий Мутко: Саранск — город-фаворит по благоустройству к ЧМ-2018

«Есть 600 объектов, которые мы построили к ЧМ, осталось ввести около 50. В Нижнем Новгороде будет роскошный вокзал, но проходишь дальше 50 метров… Города должны заниматься благоустройством. Мы просим регионы обращать внимание на благоустройство. Этим надо заниматься. Я могу сказать, что — Саранск (город-фаворит). Вовлеченность людей и руководителя региона очень высокая. Там все делается с душой.

В целом мне кажется, что у нас есть еще время на благоустройство. Меня очень радуют тренировочные площадки — это то, что останется для детско-юношеского футбола. Я все время думаю о том, как использовать футбольное наследие. Каждый стадион особенный, они в регионах дают толчок для развития. Это все оставит огромное наследие», — цитирует Мутко «Р-Спорт».

Полный Мундиаль: Саранск — город, в котором негде жить на ЧМ-2018

На стадионе в Саранске, который вмещает 44 тысячи зрителей, пройдет четыре матча группового этапа ЧМ-2018: Перу — Дания (16 июня), Колумбия — Япония (19 июня), Иран — Португалия (25 июня) и Панама — Тунис (28 июня).