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Виталий Мутко: Саранск — город-фаворит по благоустройству к ЧМ-2018
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Виталий Мутко: Саранск — город-фаворит по благоустройству к ЧМ-2018 

Советский спорт 1 час назад
Фото: Советский спорт
«Есть 600 объектов, которые мы построили к ЧМ, осталось ввести около 50. В Нижнем Новгороде будет роскошный вокзал, но проходишь дальше 50 метров… Города должны заниматься благоустройством. Мы просим регионы обращать внимание на благоустройство. Этим надо заниматься. Я могу сказать, что — Саранск (город-фаворит). Вовлеченность людей и руководителя региона очень высокая. Там все делается с душой.
В целом мне кажется, что у нас есть еще время на благоустройство. Меня очень радуют тренировочные площадки — это то, что останется для детско-юношеского футбола. Я все время думаю о том, как использовать футбольное наследие. Каждый стадион особенный, они в регионах дают толчок для развития. Это все оставит огромное наследие», — цитирует Мутко «Р-Спорт».
Полный Мундиаль: Саранск — город, в котором негде жить на ЧМ-2018
На стадионе в Саранске, который вмещает 44 тысячи зрителей, пройдет четыре матча группового этапа ЧМ-2018: Перу — Дания (16 июня), Колумбия — Япония (19 июня), Иран — Португалия (25 июня) и Панама — Тунис (28 июня).
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