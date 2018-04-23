Ханариков: в Чечне проявляют интерес к лидеру сборной Египта Салаху перед ЧМ 

Министр Чеченской Республики по физической культуре и спорту Муса Ханариков рассказал о подготовке к встрече сборной Египта, которая будет базироваться в Грозном во время чемпионата мира — 2018.
«Египтяне высказали свои пожелания, город и стадион готов к приёму. Мы ждём прилёта команды и с традиционным гостеприимством встретим египтян. Всё в превосходном состоянии: стадион, газон, гостиница. Из особенных пожеланий — выбор не загруженного района.
Не только в Чечне, но и в соседних республиках уже проявляют огромный интерес к лидеру сборной — Мохамеду Салаху. Все хотят увидеть его. Что касается безопасности, то никаких проблем нет — у нас самая безопасная республика. Египтяне были рады, что Рамзан Кадыров проявляет такой интерес к футболу", — передаёт слова Ханарикова корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.