Ханариков: в Чечне проявляют интерес к лидеру сборной Египта Салаху перед ЧМ

Министр Чеченской Республики по физической культуре и спорту Муса Ханариков рассказал о подготовке к встрече сборной Египта, которая будет базироваться в Грозном во время чемпионата мира — 2018.

«Египтяне высказали свои пожелания, город и стадион готов к приёму. Мы ждём прилёта команды и с традиционным гостеприимством встретим египтян. Всё в превосходном состоянии: стадион, газон, гостиница. Из особенных пожеланий — выбор не загруженного района.