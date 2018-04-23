Спортсмены из Останкина стали бронзовыми призерами окружных соревнований по стрельбе

Команда спортсменов третьего возраста из Останкина успешно выступила на окружных соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки. Спартакиада «Спортивное долголетие» прошла в минувшую субботу; районная команда стала «бронзовым» призером.

— Сборную Останкинского района представляли трое спортсменов: Владимир Шалимов, Вячеслав Строганов и Виктория Турищева. По итогам турнира они заняли третье место в общекомандном зачете, — рассказали в спортивно-досуговом центре «Останкино».

Напомним, спортивно-досуговый центр «Останкино» работает в помещениях по адресам: ул. Годовикова, 2; ул. Академика Королева, 1 и Мурманский проезд, 18. (иб)