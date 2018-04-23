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Джордан Хендерсон: «В „Ливерпуле“ есть опытные ребята, но до Де Росси им далеко»
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Джордан Хендерсон: «В „Ливерпуле“ есть опытные ребята, но до Де Росси им далеко» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Полузащитник «Ливерпуля» Джордан Хендерсон в преддверии первого матча полуфинала Лиги чемпионов против «Ромы» отметил, что главный тренер «красных» Юрген Клопп после назначения проделал блестящую работу. Хавбек также добавил, что в его команде много опытных игрков, но им далеко да футболиста римской команды Даниэле Де Росси.
— Статистика Салаха говорит сама за себя, — цитирует пресс-служба УЕФА Хендерсон. — Это фантастический игрок. Думаю, он попал в отличный клуб, в отличную команду. Мы движемся в верном направлении и горим желанием написать свою историю. Не сомневаюсь, Мо хочет быть ее частью. Это важнейший момент, но будем надеяться, для этой команды что-то особенное только начинается. Тренер после назначения проделал блестящую работу. Нам просто надо продолжать усердно трудиться и прогрессировать. Мы сумели пережить расставание с Коутинью. Наша тройка нападения показывает выдающуюся игру. Все ребята играют здорово.
Противостояние с командой вроде «Ромы» — серьезное испытание. Однако если мы сыграем так, как играли против «Ман Сити», то, надеюсь, пробьемся дальше. Этот матч будет отличаться от игры против «Ман Сити». В этом сезоне нам приходилось искать аргументы против самых разных команд, и мы их находили. Необходимо быть готовыми, создавать моменты и забивать голы. Даниэле Де Росси? Он фантастический игрок. Он на виду так долго, у него огромный опыт. У нас тоже есть опытные ребята, но до него им далеко. У «Ромы» очень сбалансированная команда, и в большой степени именно благодаря Де Росси.
На «Энфилде» невероятная атмосфера. Она обеспечивает нам огромный стимул и в таких матчах действительно очень помогает. Не сомневаюсь, болельщики завтра проявят себя во всей красе, но мы должны им соответствовать. Клопп — прекрасный тренер. У него очень позитивный характер, он очень тепло относится к своим игрокам. Он все держит под контролем, и каждый игрок нашей команды рад работать под его началом. Сам я очень прибавил после его назначения. Мы должны сыграть так, как делаем это обычно, и будем надеяться, что этого будет достаточно для достижения нужного результата.
Напомним, что матч «Ливерпуль» — «Рома» состоится завтра, 24 апреля, и начнется в 21.45 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую-онлайн трансляцию встречи.
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