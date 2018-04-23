В Дарвиновском музее состоялась заключительная встреча членов Учительского клуба

19 апреля в Дарвиновском музее состоялась заключительная в этом учебном году встреча Учительского клуба. Об этом сообщается на официальном сайте ГДМ.

Для участников клуба была организована экскурсия «Изобретатель — природа», которая раскрывает тайны бионики — одной из интереснейших современных наук. Экскурсию для столичных преподавателей провел сотрудник образовательного отдела кандидат биологических наук Дмитрий Донсков

В заключении встречи участники мероприятия собрались на чаепитие, в ходе которого они обсудили работу клуба в этом учебном году и наметили наиболее интересующие их темы для встреч на следующий учебный год.