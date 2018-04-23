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«Агрофирма Ницинская» задолжала сотрудникам почти 5 млн рублей
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«Агрофирма Ницинская» задолжала сотрудникам почти 5 млн рублей 

Rambler News Service 1 час назад
Долги компании «Агрофирма Ницинская», расположенной в Слободо-Туринском районе Свердловской области, перед 90 работниками составили более 4,7 млн руб. Задолженность накопилась с ноября 2017 по февраль 2018 года, сообщает свердловская прокуратура.
«В результате принятых прокуратурой района мер задолженность по заработной плате полностью погашена перед 14 из 15 уволенных и 89 из 90 работающих на предприятии на сумму свыше 4,7 млн руб. В связи с выездом за пределы территории района двух работников предприятию не удалось выплатить им зарплату», — следует из сообщения.
Как отмечает URA.RU, в феврале 2018-го силовики провели на предприятии выездную проверку, после чего внесли представление в адрес директора предприятия об устранении нарушений трудового законодательства. Также прокуратура района возбудила административное дело против юрлица по факту невыплаты зарплаты. В итоге агрофирму оштрафовали на 33 тыс. руб.
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