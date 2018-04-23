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Исинбаева похвасталась фигурой после очередных родов
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Исинбаева похвасталась фигурой после очередных родов 

Аист на крыше 1 час назад
Фото: Аист на крыше
Поклонники Елены Исинбаевой удивились стройной фигуре спортсменки. Знаменитость родила всего два месяца назад, однако выглядит как настоящая модель, передаёт "Космополитан".
Фотографии: instagram / isinbaevayelena
Исинбаева выложила в Инстаграме свою недавнюю фотографию на выставке автомобилей в Милане. Легкоатлетка была в узком платье, что вызвало небывалую реакцию у соцсетей.
Известно, что спортсменка старается как можно больше времени проводить с детьми. Однако и об отдыхе знаменитость не забывает, папарацци постоянно замечают её на светских мероприятиях.
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