Исинбаева похвасталась фигурой после очередных родов

Поклонники Елены Исинбаевой удивились стройной фигуре спортсменки. Знаменитость родила всего два месяца назад, однако выглядит как настоящая модель, передаёт "Космополитан"

Фотографии: instagram / isinbaevayelena

Исинбаева выложила в Инстаграме свою недавнюю фотографию на выставке автомобилей в Милане. Легкоатлетка была в узком платье, что вызвало небывалую реакцию у соцсетей.

Известно, что спортсменка старается как можно больше времени проводить с детьми. Однако и об отдыхе знаменитость не забывает, папарацци постоянно замечают её на светских мероприятиях.