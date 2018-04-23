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Арбитр Николаев: сдал тесты, надеюсь на назначение в РФПЛ
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Арбитр Николаев: сдал тесты, надеюсь на назначение в РФПЛ 

Р-Спорт 47 минут назад
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости, Сергей Астахов. Футбольный арбитр Алексей Николаев сообщил РИА Новости, что сдал тест по физической подготовке и допущен к обслуживанию матчей.
46-летний рефери провел последний матч 20 декабря 2017 года, когда судил столичное дерби "Спартак" — ЦСКА (3:0). На данный момент в его карьере числятся 225 матчей в чемпионате России.
"У нас (судей) будет встреча с Александром Егоровым в среду. По поводу моего назначения еще не общались, может, сегодня успеем поговорить. Назначения на тур будут завтра. Надеюсь (на назначение). Возвращение на поле затянулось из-за травмы, есть большое желание судить" — заявил Николаев по телефону.
"В марте не смог сдать тесты, помешал незалеченный голеностоп и еще одна микротравма. Не было времени залечить. Подходить к новым тестам надо было ответственно, чтобы не просто отбывать номер. Нормативы у нас тяжелые, легко не бывает даже молодым", — добавил собеседник агентства.
По словам Николаева, ему хотелось бы достичь рекорда в 226 матчей в чемпионатах России. «Главное, получить назначение, чтобы достичь этого результата. Хочется работать (в следующем сезоне), но загадывать не нужно. Еще осенью не думал, что пауза так долго затянется», — сказал арбитр.
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