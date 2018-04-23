Пятнадцатый турнир Премьер-группы пройдет в Саратове

На стадионе «Локомотив» сыграют команды Саратовского государственного университета им. Н. Г. Чернышевского, Южного федерального университета (Ростов-на-Дону), Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма (Казань) и Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского (Симферополь).

Футболисты СГУ продолжат погоню за лидирующим КубГУ на домашнем турнире. Саратову необходимо второй турнир подряд показывать максимальный результат в 9 очков, чтобы сохранить интригу в чемпионской гонке до финального турнира в Смоленске. Команда ЮФУ, провалившая старт сезона, попробует приблизиться к медальной тройке, чтобы иметь турнирную мотивацию на финале. А вот у соседей по таблице ПГАФКСиТ и КФУ совсем иные задачи — от зоны прямого вылета их отделяют 3 и 1 очко соответственно.

Расписание матчей:

24 апреля (вторник)

11:30 ЮФУ (Ростов-на-Дону) — ПГАФКСиТ (Казань)

13:30 СГУ (Саратов) — КФУ (Симферополь)

25 апреля (среда)

11:30 КФУ (Симферополь) — ЮФУ (Ростов-на-Дону)

13:30 СГУ (Саратов) — ПГАФКСиТ (Казань)

26 апреля (четверг)

09:00 СГУ (Саратов) — ЮФУ (Ростов-на-Дону)

11:00 КФУ (Симферополь) — ПГАФКСиТ (Казань)

Все матчи в прямом эфире покажет НСФЛ TV: на канале в youtube и в социальных сетях лиги.

Турнирная таблица:

КубГУ (Краснодар) — 29 (12 матчей)

СГАФКСТ (Смоленск) — 24 (12)

СГУ (Саратов) — 20 (9)

РЭУ (Москва) — 20 (9)

СПбГУПТД (Санкт-Петербург) — 19 (12)

ЧГУ (Грозный) — 17 (9)

УрФУ (Екатеринбург) — 17 (12)

ТГУ (Тамбов) — 15 (9)

ЮФУ (Ростов-на-Дону) — 15 (9)

ОрёлГУ (Орёл) — 11 (9)

СКФУ (Ставрополь) — 11 (12)

ПГАФКСИТ (Казань) — 11 (9)

КФУ (Симферополь) — 9 (9)

МФТИ (Долгопрудный) — 9 (12)

СПбГУ (Санкт-Петербург) — 8 (9)

КГТУ (Калининград) — 4 (12)