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Министр спорта РТ: уверен, что на всех матчах ЧМ-2018 в Казани будет аншлаг
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Министр спорта РТ: уверен, что на всех матчах ЧМ-2018 в Казани будет аншлаг 

Чемпионат.com 2 часа назад
Министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов рассказал о подготовке Казани к чемпионату мира — 2018.
«Входим в финальную стадию. Огромное спасибо «Ак Барсу» — в третий раз стали чемпионами. Может быть, это поможет команде Австралии, которая будет жить на этой базе.
Прошли инспекционные визиты, всё хорошо. Уже скоро начнут заезжать команды. Все приезжают со своими поварами, но мы предусмотрели и наше казанское гостеприимство, надеемся, что наша еда придётся им по душе.
Нельзя сравнивать спортсмена и рок-звезду. Каким бы великим игрок спортсменом не был, он всё равно остается футболистом. Никаких сверхзадач и просьб. Всё традиционно. Никаких сверхъестественных условий и просьб нет.
Все базы находятся в периметре безопасности. Мы все сборные будем сопровождать с соответствующими экипажами, это стандартная система безопасности.
Уверен, что на всех матчах будет аншлаг. Это очень здорово. 50% болельщиков в стране — иностранцы. Послы этих стран уже проехали по городам. Я уверен, что мы справимся с этим турниром», — передаёт слова Леонова корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.
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