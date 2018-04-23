Министр спорта РТ: уверен, что на всех матчах ЧМ-2018 в Казани будет аншлаг

Министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов рассказал о подготовке Казани к чемпионату мира — 2018.

«Входим в финальную стадию. Огромное спасибо «Ак Барсу» — в третий раз стали чемпионами. Может быть, это поможет команде Австралии, которая будет жить на этой базе.

Прошли инспекционные визиты, всё хорошо. Уже скоро начнут заезжать команды. Все приезжают со своими поварами, но мы предусмотрели и наше казанское гостеприимство, надеемся, что наша еда придётся им по душе.

Нельзя сравнивать спортсмена и рок-звезду. Каким бы великим игрок спортсменом не был, он всё равно остается футболистом. Никаких сверхзадач и просьб. Всё традиционно. Никаких сверхъестественных условий и просьб нет.

Все базы находятся в периметре безопасности. Мы все сборные будем сопровождать с соответствующими экипажами, это стандартная система безопасности.