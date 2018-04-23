Непокоренный Дзюба, неизвестный Панарин и необычный Романцев

Самые важные новости дня — главное, что случилось к вечеру понедельника, 23 апреля.

ГЕРОЙ. Артем Дзюба — о Черчесове "Зените" и чемпионской гонке Нападающий «Арсенала» Артем Дзюба дал большое интервью. Игрок рассказал о «Зените», с которым его связывает контракт, о сборной России и ее главном тренере Станиславе Черчесове, а также о чемпионской гонке. По традиции форвард был откровенен.

ЗАГАДКА. Дзюба — лев. Но зачем «Зениту» благотворительность?! Артем Дзюба любит сравнивать себя со львом. В воскресенье он действительно играл как лев, стал лучшим в составе «Арсенала» в матче против клуба, который владеет правами на форварда. Нападающий сравнял счет в самой концовке, когда туляки играли в меньшинстве. А ведь совсем недавно ворота питерцев поразил еще один арендованный футболист — гол хавбека Олега Шатова помог «Краснодару» победить в гостях (2:1). Так почему спортивный блок «Зенита» становится главным антигероем этого чемпионата России?

КОРОЛЬ ЕДИНОБОРСТВ. Как Дзюба сыграл против «Зенита» Главный тренер туляков Миодраг Божович выпустил Артема Дзюбу на острие в схеме 4-2-3-1. «Арсенал» здорово пользовался длинными передачами и выходил из обороны за счет отличного первого паса Стоппилы Сунзу. Дзюба был одним из главных адресатов для этих передач. И заслуженно стал героем встречи. Анализируем действия строптивого форварда.

КРИТИКА. Михаил Шац : «Что Дзюба мог доказать голом в пустые ворота? Он провалился в „Зените“!» Известный актер, болельщик «Зенита» Михаил Шац не согласен с большинством и не видит ничего особенного в игре форварда тульского «Арсенала» Артема Дзюбы против сине-бело-голубых. Аргументированная критика, после нее возникает вопрос — а есть ли у Дзюбы будущее в «Зените»?

РАСКЛАДЫ. «Локомотив» может стать чемпионом 30 апреля Сегодня матчем "Спартак" — «Ахмат» в Москве завершится программа 27-го тура премьер-лиги. Время просчитать расклады. И на сегодняшний день шансы завоевать золото из команд первой пятерки потерял только «Краснодар». А что же остальные?

ЗАЩИТНИК. Олег Романцев : «Похороны» Глушакова похожи на то, как «хоронили» великого Яшина" Капитана «Спартака» Дениса Глушакова называют едва ли не главным виновником неудач красно-белых и предлагают с ним расстаться. Что об этом думает один из самых знаменитых спартаковцев? Обычно он не участвует в обсуждении скандалов. Но на сей раз переступил через себя — задело!

ИСТОРИЯ. «У меня не было ни телефона, ни денег. Я Заплакал и стал просить о помощи». Детство Артемия Панарина Челябинск. На автобусной остановке стоял 8-летний мальчик. Напуганный и трясущийся от холода. Слезы катились градом по его щекам. В панике он раз за разом запускал руки в карманы в поисках билета на автобус, который просто не мог позволить себе потерять. Но по злому року судьбы он его потерял… Невероятно трогательная история одного из самых светлых русских хоккеистов.

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