Матыцин: Универсиада-2019 оставит после себя огромное наследие

МОСКВА, 23 апреля. / ТАСС /. Зимняя Универсиада в Красноярске оставит после себя масштабное спортивное и экономическое наследие. Об этом журналистам заявил президент Международной федерации студенческого спорта (FISU) Олег Матыцин

"Наследие подразумевает много различных направлений, — сказал Матыцин. — Безусловно, это и спортивное направление, ведь многие спортсмены, участвовавшие в Универсиаде, впоследствии приезжают в качестве участников на Олимпийские игры. Это и экономическая составляющая, ведь в этом смысле можно посмотреть на Казань, где в разы увеличилось количество туристов".

"Сейчас в мире очень важна коммуникация. Мы учим спортсменов общаться друг с другом и миром. Подобный опыт неоценим", — добавил президент FISU.

Зимняя Универсиада пройдет в Красноярске со 2 по 12 марта 2019 года.