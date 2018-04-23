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ООО «Магма» заплатит 40 тысяч за испорченную почву
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ООО «Магма» заплатит 40 тысяч за испорченную почву 

РИА 57 2 часа назад
Фото: РИА 57
Специалисты Россельхознадзора по Орловской и Курской областям в феврале этого года провели административное расследование по факту нарушения земельного законодательства.
В ходе контрольных мероприятий выяснилось, что на территории Хотынецкого района при демонтаже нефтепровода компания «Магма» из Москвы самовольно сняла плодородный слой почвы на земелях сельхозназначения.
Перед демонтажем ООО не получило разрешение на проведение внутрихозяйственных работ, установленное постановлением правительства региона, сообщили в пресс-службе ведомства.
Напомним, Управление Россельхознадзора уже привлекало ООО «Магма» к административной ответственности в виде штрафа. Учитывая отягчающие обстоятельства сумма штрафа составила 40 тыс. рублей.
Сообщение ООО «Магма» заплатит 40 тысяч за испорченную почву появились сначала на РИА 57.
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