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Открытый Кубок по мини-хоккею с мячом среди юных хоккеистов состоялся в Нижнем Новгороде
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Открытый Кубок по мини-хоккею с мячом среди юных хоккеистов состоялся в Нижнем Новгороде 

Нижегородская правда 2 часа назад
Фото: Нижегородская правда
22 апреля в ФОКе «Юность» прошел Открытый Кубок Нижнего Новгорода по мини-хоккею с мячом среди юных хоккеистов 2007-2008 и 2005-2006 года рождения.
Победу одержали хоккеисты «Нижегородца-2» (тренер — Олег Геннадьевич Хаванский) и ФОК «Олимпийский-1», Балахна (тренер — Алексей Владимирович Бочкарев).
Напомним, что 1 апреля, в первый день соревнований, борьбу за Кубок вели самые юные хоккеисты — 2009-2010 годов рождения и самые старшие — 2003-2004 г.р. У старших первенствовали ребята ДЮЦ «Сормово» (тренер — Игорь Николаевич Чиликин), у младших — ФОК «Юность» (тренер — Андрей Юрьевич Полежаев). Обладатели и финалисты Кубка были награждены дипломами, а победители получили Кубки из рук заслуженного мастера спорта, двукратного чемпиона мира Вячеслава Геннадьевича Рябова.
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