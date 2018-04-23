Дмитрий Сенников: «В этом году „Локомотив“ заслуживает чемпионства больше всех»

Экс-защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников прокомментировал «СЭ» ситуацию в верхней части таблицы РФПЛ. После ничьей с «Уфой» (0:0) «Локомотив» имеет шестиочковый отрыв от ЦСКА и семиочковый от "Спартака" , который сегодня играет с «Ахматом». "Зенит" идет четвертым, опережая «Краснодар» на два балла.

— Остается всего три игры — думаю, у «Локо» есть серьезное преимущество, — отметил Сенников. — Потому что ЦСКА и «Спартаку» нужно побеждать во всех оставшихся матчах, чтобы претендовать на золотые медали. А «Локомотиву» достаточно выиграть только два из трех. Так что все в руках железнодорожников.

— У «Спартака» график попроще — верите, что красно-белые могут обогнать «Локо»?