«Спартак» проиграл «Ахмату» и почти потерял шансы на чемпионство

Московский "Спартак" уступил грозненскому «Ахмату» в матче 27-го тура Российской футбольной Премьер-лиги (РФПЛ) и почти потерял шансы на чемпионство. Встреча прошла на стадионе «Открытие-Арена» в Москве завершилась победой гостей со счетом 3:1.

За три тура до финиша «Спартак» с 50 очками опустился на третье место в турнирной таблице РФПЛ, уступая один балл идущему вторым московскому ЦСКА (51). У лидера чемпионата — московского «Локомотива» — 57 очков. До конца чемпионата командам осталось провести по три игры.

Чтобы в третий раз в истории (2002, 2004) и впервые за 14 лет стать чемпионом страны, «Локомотиву» осталось набрать три очка. В оставшихся турах железнодорожники в гостях сыграют с «Краснодаром» (30 апреля), затем дома с "Зенитом" (5 мая) и снова на выезде с тульским «Арсеналом» (13 мая).

Добавим, что переименованный из «Терека» грозненский «Ахмат» впервые в истории одержал победу над «Спартаком» в Москве.