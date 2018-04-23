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Видео: прогулка по Нью-Йорку 1911 года
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Видео: прогулка по Нью-Йорку 1911 года 

GEO 2 часа назад
Фото: GEO
По улицам Нью-Йорка ходят трамваи! Ведь на дворе 1911 год. Их отменят только через 46 лет — в 1957 году. Вместо такси улицы пересекают редкие кабриолеты и повозки. Последние дошли до наших дней как аттракцион для туристов.
Стиль горожан тоже изменился. Мужчины из ролика ходят с тростью, носят костюмы и шляпы-канотье. Женщины — блузы, длинные юбки и головные уборы.
Уникальность видео — в хорошем качестве изображение. Складывается ощущение, что съемка проходила вчера, а не сто семь лет назад. Ролик записала группа шведских кинематографистов. По заданию компании Svenska Biografteater они документировали повседневную жизнь в крупнейших мегаполисах мира. Кроме США они также побывали во Франции, Италии и нескольких других странах.
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