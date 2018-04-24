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Игрок «ПСЖ» Алвес готов вернуться в «Барселону»
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Игрок «ПСЖ» Алвес готов вернуться в «Барселону» 

Газета.Ru 38 минут назад
Фото: Газета.Ru
Защитник «Пари Сен-Жермен» Дани Алвес заявил, что готов вернуться в «Барселону», сообщает "Советский спорт".
"Барселона" — этой мой дом, я не могу сказать, что больше не вернусь в Каталонию. Если меня пригласят, то я готов приехать хоть завтра.
В «Барселоне» я провел великолепные годы и внес свой вклад в создание величайшей истории клуба. С командой я выиграл 23 трофея, однако ко мне отнеслись без уважения.
Именно поэтому я отказался от церемонии прощания. Но зачем мне прощаться с клубом, куда я хочу вернуться?", — цитирует Алвеса AS.
Ранее сообщалось, что Алвес стал самым титулованным футболистом в истории.
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