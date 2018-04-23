Организаторы ЧМ-2018 мониторят информацию о тестовых матчах в соцсетях

Вице-премьер России Виталий Мутко заявил о том, что организаторы чемпионата мира по футболу 2018 года постоянно мониторят общественное мнение о тестовых матчах, сообщает ТАСС

"Тестовые матчи удались, все прошло на хорошем уровне, но есть вопросы, над которыми нужно работать. В первую очередь — это транспорт, транспортные планы не всегда доводятся до населения.

Необходимо также учесть и моменты, которые не мешали бы жителям региона. Важен вопрос уборки стадионов, их приходится мыть несколько раз после строительства.

Также вопрос сервисов, питание, туалеты, связь и так далее. Надо работать над маломобильными группами населения. Мы постоянно мониторим соцсети", — заявил вице-премьер, добавив, что это помогает «дорабатывать ньюансы».

Чемпионат мира пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.