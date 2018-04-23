Ставропольские поисковики нашли останки двух красноармейцев, без вести павших в 1942 году

ПЯТИГОРСК, 23 апреля. / ТАСС /. Участники Ставропольского регионального отделения «Поискового движения России» обнаружили в Курском районе края останки двух советских солдат, без вести павших в боях, предположительно, в 1942 году. Как сообщил в понедельник председатель Совета отделения Григорий Касмынин, в ходе разведывательной поисковой экспедиции по местам Боевой Славы 5-го Донского гвардейского казачьего кавалерийского корпуса удалось обнаружить также часть личных вещей бойцов.

"Их принадлежность к Красной армии установлена по советским каскам, саперным лопаткам, чайной ложке, пуговицам, части советского солдатского ремня, найденным гильзам от патронов к винтовке Мосина и пистолета-пулемета Шпагина. Установлен возраст героев: 27-30 лет", — рассказал он.

На предметах не сохранились личные опознавательные знаки, поэтому идентифицировать останки не удается. По данным Центрального архива Министерства обороны РФ, в боях за населенные пункты Полтавское, Тарский, Ага-Батыр, Дыдымкин, Митрофанов у многих погибших солдат в графе «место гибели» указано «пропал без вести или оставлен на поле боя».

Советские солдаты будут торжественно захоронены на воинском мемориале села Полтавского Курского района Ставропольского края. Эту акцию намечено провести 17 — 20 мая во время конного перехода Терского казачьего войска по местам Боевой Славы 5-го Донского гвардейского казачьего кавалерийского корпуса.

Ставропольское региональное отделение Общероссийского общественного движения «Поисковое движение России» существует с 2013 года и насчитывает около 200 человек. Проведены многочисленные экспедиции и поисковые работы. Установлены имена более 3 тыс. человек, погибших в годы военного лихолетья.