Юрген Клопп: «Рома» и «Ливерпуль» заслужили сыграть в полуфинале Лиги чемпионов

— Наставник «Ромы» Эусебио Ди Франческо, как и я, начинал в командах поскромнее, так что здесь у нас много общего. Его команды хорошо организованы, что мне по душе. Есть некоторые сходства, но они мою задачу не облегчат.

Обе команды заслужили играть в полуфинале. Мне пришлось обойти «Манчестер Сити», а «Рома», как мне кто-то сказал, обыграла «Барселону». Я не думал, что это возможно, однако с «Сити» мы добились примерного того же.

Я был удивлен, что «Рома» сумела отыграться после первого матча с «Барселоной», но мне понравилось то, что они сделали. В последней игре они сделали семь или восемь перестановок и все равно одержали комфортную победу. У них множество вариантов для ротации состава.

У нас у обоих есть серьезнейшие соперники в чемпионате, но это не имеет значения. Главное — это показывать свою лучшую игру, а не пытаться быть лучшим в таблице. Лига чемпионов — это еще один, совершенно другой, турнир. У обеих команд есть шанс выйти в финал, и это все что мне нужно.

Для «Ромы» полуфинал — особенное достижение, как и для нас. Это значит, что мы не привыкли пробиваться так далеко, но это даже хорошо. Ажиотаж будет что надо, и надеюсь, вы увидите это на поле, — цитирует тренера сайт УЕФА.

Матч «Ливерпуль» — «Рома» состоится во вторник, 24 апреля.