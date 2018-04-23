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Юрген Клопп: «Рома» и «Ливерпуль» заслужили сыграть в полуфинале Лиги чемпионов
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Юрген Клопп: «Рома» и «Ливерпуль» заслужили сыграть в полуфинале Лиги чемпионов 

Советский спорт 2 часа назад
— Наставник «Ромы» Эусебио Ди Франческо, как и я, начинал в командах поскромнее, так что здесь у нас много общего. Его команды хорошо организованы, что мне по душе. Есть некоторые сходства, но они мою задачу не облегчат.
Обе команды заслужили играть в полуфинале. Мне пришлось обойти «Манчестер Сити», а «Рома», как мне кто-то сказал, обыграла «Барселону». Я не думал, что это возможно, однако с «Сити» мы добились примерного того же.
Я был удивлен, что «Рома» сумела отыграться после первого матча с «Барселоной», но мне понравилось то, что они сделали. В последней игре они сделали семь или восемь перестановок и все равно одержали комфортную победу. У них множество вариантов для ротации состава.
У нас у обоих есть серьезнейшие соперники в чемпионате, но это не имеет значения. Главное — это показывать свою лучшую игру, а не пытаться быть лучшим в таблице. Лига чемпионов — это еще один, совершенно другой, турнир. У обеих команд есть шанс выйти в финал, и это все что мне нужно.
Для «Ромы» полуфинал — особенное достижение, как и для нас. Это значит, что мы не привыкли пробиваться так далеко, но это даже хорошо. Ажиотаж будет что надо, и надеюсь, вы увидите это на поле, — цитирует тренера сайт УЕФА.
Матч «Ливерпуль» — «Рома» состоится во вторник, 24 апреля.
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