Джеко: «Салах способен доставить „Роме“ проблемы»

Нападающий «Ромы» Эдин Джеко поделился ожиданиями от полуфинальных матчей Лиги чемпионов с «Ливерпулем». Первая встреча состоится 24 апреля в Англии.

«Нам предстоят самые важные матчи в сезоне. Через 180 минут мы можем выйти в финал, о чем мечтает каждый из нас. Однако это задача не из легких, учитывая, что «Ливерпуль» — сильная команда с тренером, который, как и мы, любит агрессивный футбол.

Я не смотрел их поединок с «Манчестер Сити», потому что наши матчи начинались в тот день одновременно. Знаю только результат. То, что они сделали с «Сити», знаете ли, под силу далеко не каждому. «Ливерпуль», который забивает пять голов «Манчестер Сити», априори не может быть легким соперником.

Что касается Салаха, он играл с нами два года, и всем нам грустно, что Салах ушел, но это футбол. Нападающий, забивший 30 голов в Премьер-лиге, безусловно, способен доставить нам проблемы. «Ливерпуль» показывает хорошую командную игру, поэтому мы не можем сосредоточить все внимание на одном футболисте. Нам будет противостоять вся команда, имеющая классных игроков на каждой позиции.