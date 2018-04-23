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Джеко: «Салах способен доставить „Роме“ проблемы»
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Джеко: «Салах способен доставить „Роме“ проблемы» 

SPORT24.ru 2 часа назад
Нападающий «Ромы» Эдин Джеко поделился ожиданиями от полуфинальных матчей Лиги чемпионов с «Ливерпулем». Первая встреча состоится 24 апреля в Англии.
«Нам предстоят самые важные матчи в сезоне. Через 180 минут мы можем выйти в финал, о чем мечтает каждый из нас. Однако это задача не из легких, учитывая, что «Ливерпуль» — сильная команда с тренером, который, как и мы, любит агрессивный футбол.
Я не смотрел их поединок с «Манчестер Сити», потому что наши матчи начинались в тот день одновременно. Знаю только результат. То, что они сделали с «Сити», знаете ли, под силу далеко не каждому. «Ливерпуль», который забивает пять голов «Манчестер Сити», априори не может быть легким соперником.
Что касается Салаха, он играл с нами два года, и всем нам грустно, что Салах ушел, но это футбол. Нападающий, забивший 30 голов в Премьер-лиге, безусловно, способен доставить нам проблемы. «Ливерпуль» показывает хорошую командную игру, поэтому мы не можем сосредоточить все внимание на одном футболисте. Нам будет противостоять вся команда, имеющая классных игроков на каждой позиции.
Я еще не задумывался о финале. Не забывайте, что нас ждут два сложных матча с «Ливерпулем». Выход в финал является нашей мечтой, но нам нужно решать задачи постепенно, шаг за шагом. Впереди два непростых поединка против «Ливерпуля», и у каждой команды цель только одна — выход в финал», — цитирует Джеко пресс-служба УЕФА.
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