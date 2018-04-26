«Арсенал» — «Атлетико»: букмекеры назвали фаворита матча Лиги Европы

Букмекеры назвали фаворита первого полуфинального матча Лиги Европы «Арсенал» — «Атлетико», который состоится сегодня, 26 апреля. Начало встречи запланировано на 22:05 по московскому времени.

Шансы «Арсенала» на успех в матче оценены коэффициентом 2.60. Ничья котируется за 3.25, а победа испанского клуба — за 2.80.

С коэффициентом 1.42 можно поставить на то, что лондонцы не проиграют. Коэффициент на то, что обе команды забьют, — 1.80.

Аналитики не ждут высокой результативности. Тотал больше 2,5 мяча котируется за 2.05, тотал меньше — за 1.72.

Самые вероятные авторы голов Антуан Гризманн (1.95) и Диего Коста (2.10).

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