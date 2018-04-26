Сегодня, 26 апреля, в Лондоне на стадионе «Эмирейтс» состоится первый матч полуфинала Лиги Европы между «Арсеналом» и «Атлетико». Встреча начнётся в 22:05 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию
матча «Арсенал» — «Атлетико».
Встречу 26.04.2018 рассудит французская бригада арбитров во главе с Клеманом Турпеном.
Напомним, что на предыдущей стадии «Арсенал» прошёл ЦСКА с общим счётом 6:3 по сумме двух встреч. «Атлетико» прошёл «Спортинг» с общим счётом 2:1.
«Арсеналу» не смогут помочь ряд игроков из-за травм, в том числе Генрих Мхитарян. За «Атлетико» по причине травм не сыграют Филипе Луис и Диего Коста.