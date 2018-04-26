«Арсенал» — «Атлетико»: текстовая трансляция матча начнётся в 22:05 мск

Сегодня, 26 апреля, в Лондоне на стадионе «Эмирейтс» состоится первый матч полуфинала Лиги Европы между «Арсеналом» и «Атлетико». Встреча начнётся в 22:05 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию

матча «Арсенал» — «Атлетико».

Встречу 26.04.2018 рассудит французская бригада арбитров во главе с Клеманом Турпеном.

Напомним, что на предыдущей стадии «Арсенал» прошёл ЦСКА с общим счётом 6:3 по сумме двух встреч. «Атлетико» прошёл «Спортинг» с общим счётом 2:1.