«Арсенал» упустил победу над «Атлетико» в первом матче 1/2 финала Лиги Европы 

В первом матче полуфинала Лиги Европы «Арсенал» принимал на своём поле «Атлетико». Встреча проходила на стадионе «Эмирейтс» и завершилась со счётом 1:1.
Гости играли вдесятером с 10-й минуты после того, как защитник Шиме Врсалько получил вторую жёлтую карточку. Спустя пару минут после удаления хорвата главный арбитр встречи француз Клеман Турпен удалил и наставника «Атлетико» Диего Симеоне, который был возмущён его действиями. «Арсенал» открыл счёт на 61-й минуте после точного удара Александра Ляказетта, однако на 82-й минуте «матрасникам» удалось отыграться, когда отличился Антуан Гризманн.
Ответный матч в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано» команды проведут 3 мая.