Прогноз на первый матч полуфинала Лиги Европы «Арсенал» — «Атлетико»

«Атлетико» пропускал в каждом из последних восьми матчей на выезде. Сумеет ли «Арсенал» продлить эту серию?

«Арсенал» — «Атлетико»

Ставки: победа «Атлетико» с нулевой форой за 2.00, «обе забьют — нет» за 2.05, индивидуальный тотал «Арсенала» меньше одного гола за 2.15, индивидуальный тотал «Атлетико» больше 1 мяча за 1.75 в БК «Фонбет» . (Сделать ставку).

Этот еврокубковый матч будет 102-м и последним домашним для главного тренера «Арсенала» Арсена Венгера , который 20 апреля объявил, что после 22 лет работы покинет лондонский клуб. Момент подобран почти идеально: теперь концовку сезона «канониры» проведут без лишнего давления болельщиков и бесконечных плакатов Wenger out, а сама команда получит дополнительную мотивацию. Без экстрамер английскому клубу будет невероятно сложно пройти «Атлетико», поэтому желание использовать всё, что может хоть как-то повлиять на расклад сил и повысить свои шансы, выглядит логично.

«Арсенал» уже успел провести один матч после заявления Венгера, разгромив «Вест Хэм» в лондонском дерби (4:1). Итоговый счёт может создать иллюзию уверенности и запаса качества, но ничего подобного не было и близко: к началу 82-й минуты на табло горели две единицы, но затем хозяева организовали три мяча менее чем за 500 секунд. Подобный фокус с сумасшедшей эффективностью в последние 15-20 минут игры «канониры» в последнее время проворачивают довольно часто, что тоже нужно учитывать.

В последних девяти встречах лондонцы одержали семь побед при всего одном поражении, но качество игры при этом высоким не назовешь. Структурные проблемы «канониров» никуда не делись, а нестабильная игра, постоянные провалы в опорной зоне и бесконечные ошибки центральных защитников должны помочь «Атлетико» добиться своего. Благо что Петр Чех в этом сезоне действует более чем посредственно.

Вот только сами мадридцы сейчас переживают не лучшие времена: основная часть проблем с травмами осталась позади, но эта ситуация, разумеется, сказалась на результатах. В последних пяти матчах во всех турнирах подопечные Диего Симеоне победили всего один раз (3:0 над скромным «Леванте») при общей разнице мячей 4:5. Не слишком впечатляет.

Впрочем, «матрасники» наверняка отнесутся к Лиге Европы максимально серьёзно. Все карты у них на руках: в распоряжении Симеоне с каждым матчем всё больше возможностей для манёвра, лазарет постепенно пустеет, а слабых мест у «Арсенала» меньше не становится. «Атлетико» великолепно находит и раскрывает недостатки соперника — на решающих стадиях это умение просто бесценно.

«Атлетико» победил в семи из последних восьми выездных матчей плей-офф Лиги Европы. Всего «матрасники» провели 12 таких встреч и выиграли восемь из них при двух поражениях. Добавьте к этому кадровые проблемы хозяев: Пьер-Эмерик Обамейянг не заявлен на плей-офф, Генрих Мхитарян продолжает восстанавливаться, выбыл и Мохаммед Эль-Ненни, а участие Месута Озила находится под вопросом.

Единственная хорошая новость — возвращение Джека Уилшера. Мадридцы остались без Филипе Луиса и Хуанфрана, но эти потери не так страшны, как отсутствие Обамейянга и Мхитаряна. Поэтому велик соблазн взять победу «Атлетико» с нулевой форой за симпатичные 2.00. (Сделать ставку).

«Матрасники» традиционно здорово играют с английскими клубами: 27 матчей, 10 побед, 11 ничьих и 6 поражений. При этом из девяти двухматчевых противостояний мадридцы выиграли семь, в том числе — три последних.

«Арсенал» и «Атлетико» прежде в еврокубках не пересекались, но в 31 игре против испанских клубов у «канониров» 10 побед и 14 поражений. Последний домашний матч против испанцев лондонцы провели в 1/8 финала Лиги чемпионов-2015/16, когда уступили «Барселоне» со счётом 0:2. Также стоит отметить, что в трёх последних двухматчевых противостояниях с испанскими клубами «Арсенал» неизменно терпел поражения, всякий раз вылетая от рук «Барселоны» из Лиги чемпионов.

«Арсенал» забил в 18 из своих последних 20 матчей на «Эмирейтс» , а «Атлетико» пропускал в каждой из последних восьми встреч на выезде во всех соревнованиях. Эта статистика сильно повлияла на линию у букмекеров, а потому можно попробовать сыграть против волны. Аргумента три: атакующая линия «Арсенала» недосчитается нескольких ключевых игроков, плюс хорошая организация обороны у мадридцев и надёжный Ян Облак

Оборона «Атлетико» не настолько плоха, поэтому стоит ожидать регрессии к среднему значению: девять выездных встреч с пропущенными голами подряд — это для банды Симеоне как-то совсем чересчур. Стоит рассмотреть следующие предложения: «обе забьют — нет» за 2.05 и индивидуальный тотал «Арсенала» меньше одного за 2.15. (Сделать ставку).

Также можно подумать о ставке на результативность гостей. «Арсенал» пропускал в каждом из пяти последних матчей, причём уровень соперников на этом отрезке трудно назвать устрающим: дважды — ЦСКА, по разу — «Саутгемптон», «Ньюкасл» и «Вест Хэм». Раз уж оборона лондонцев трещала под напором Чалова и Вернблума, то 4-5 момента за матч у «Атлетико» будет.