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Йонас Хектор остался верен «Кельну»
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Йонас Хектор остался верен «Кельну» 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Защитник сборной Германии Йонас Хектор продлил контракт с «Кельном» до 2023 года. 27-летний футболист отказал нескольким клубам, в том числе и знаменитой «Баварии».
"Кельн" неудачно выступает в нынешнем сезоне и близок к тому, чтобы покинуть первую бундеслигу. Однако Хектор отверг все предложения от других клубов и решил остаться в «Кельне». Йонас считает, что должен помочь «козлам» в трудное время.
Стоимость левого защитника сборной Германии составляет 18 миллионов евро. Хектор играет за «Кельн» с 2010 года. В 2014 году он дебютировал в сборной Германии, в составе которой стал победителем Кубка конфедераций 2017 года.
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