Интернет-сервис показывает ваше место в мировом рейтинге зарплат

Представители организации CARE International, которая борется с бедностью в странах третьего мира, создали сайт, на котором можно узнать свое место в мировом рейтинге зарплат. Большинству едва ли удастся попасть в топ-миллион.

Количество мест в рейтинге Global Rich List не ограничено.

Свой уровень достатка можно оценить двумя способами. Можно ввести на сайте свой чистый заработок за год. Помимо зарплаты стоит не забыть о пенсии, стипендии, сторонних пожертвованиях и других поступлениях. Или же можно оценить стоимость накопленного вами имущества, недвижимости, акций.

Сервис Global Rich List показывает, сколько денег человек зарабатывает в час, а затем сравнивает эту сумму с доходом рабочего в стране третьего мира. К примеру, рабочий из Индонезии или из Ганы может зарабатывать более 100 года сумму, эквивалентную средней зарплате в России.

Кроме того, согласно рейтингу, на месячную зарплату в 50 тысяч рублей можно содержать более 120 врачей в Малави.

Авторы сайта предлагают пользователям, которые «почувствовали себя богачами», пожертвовать любую сумму жителям развивающихся стран.