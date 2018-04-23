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Интернет-сервис показывает ваше место в мировом рейтинге зарплат
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Интернет-сервис показывает ваше место в мировом рейтинге зарплат 

Вести.Ru 2 часа назад
Представители организации CARE International, которая борется с бедностью в странах третьего мира, создали сайт, на котором можно узнать свое место в мировом рейтинге зарплат. Большинству едва ли удастся попасть в топ-миллион.
Количество мест в рейтинге Global Rich List не ограничено.
Свой уровень достатка можно оценить двумя способами. Можно ввести на сайте свой чистый заработок за год. Помимо зарплаты стоит не забыть о пенсии, стипендии, сторонних пожертвованиях и других поступлениях. Или же можно оценить стоимость накопленного вами имущества, недвижимости, акций.
Сервис Global Rich List показывает, сколько денег человек зарабатывает в час, а затем сравнивает эту сумму с доходом рабочего в стране третьего мира. К примеру, рабочий из Индонезии или из Ганы может зарабатывать более 100 года сумму, эквивалентную средней зарплате в России.
Кроме того, согласно рейтингу, на месячную зарплату в 50 тысяч рублей можно содержать более 120 врачей в Малави.
Авторы сайта предлагают пользователям, которые «почувствовали себя богачами», пожертвовать любую сумму жителям развивающихся стран.
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