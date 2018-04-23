«Спартак» — «Ахмат». Прогноз Евгения Ловчева

Почему здесь отдаю предпочтение «Спартаку»? Вы знаете, это особая команда. Вот в последнем матче с «Тосно», где «Спартак» уступил, было не так много зрителей. А красно-белые поддержку любят, им важно, чтобы стадион был заполнен своими болельщиками.

«Спартак» после вылета из Кубка России задолжал своим болельщикам. Естественно, после поединка с «Тосно» были серьезные разговоры внутри коллектива. Да и вообще, в чемпионате команда Карреры идет на втором месте, которое является довольно успешным для «Спартака» после долгого пребывания вне зоны Лиги чемпионов.

Да, конечно, настроение у красно-белых после игры с «Тосно» очень плохое. Но мне кажется, что как раз в таких ситуациях и проверяются мастера.

Хочу заметить, что у «Спартака» получается коллективная игра в атаке. Очень хорошие матчи в исполнении красно-белых получились в Самаре против «Крыльев Советов» и в Махачкале против «Анжи». А в последней встрече с «Тосно» «Спартак» очень много моментов упустил в атаке. Мне представляется, что игра с «Ахматом» пройдет в большей степени у ворот грозненской команды. «Спартак» будет давить. Поэтому, думаю, вряд ли «Ахмат» наиграет на гол.