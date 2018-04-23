Ещё
«Спартак» — «Ахмат». Прогноз Евгения Ловчева
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Спартак» — «Ахмат». Прогноз Евгения Ловчева 

SovSport.Ru 2 часа назад
Фото: SovSport.Ru
Бывший полузащитник московского «Спартака», футбольный эксперт «Рейтинга Букмекеров» и БК «Лига Ставок» Евгений Ловчев дал прогноз на матч «Спартак» — «Ахмат» в рамках 27-го тура Российской футбольной Премьер-Лиги. Поединок состоится 23 апреля, начало — в 19:30 по московскому времени. Эксперт предлагает поставить на победу хозяев с сухим счетом.
Почему здесь отдаю предпочтение «Спартаку»? Вы знаете, это особая команда. Вот в последнем матче с «Тосно», где «Спартак» уступил, было не так много зрителей. А красно-белые поддержку любят, им важно, чтобы стадион был заполнен своими болельщиками.
«Спартак» после вылета из Кубка России задолжал своим болельщикам. Естественно, после поединка с «Тосно» были серьезные разговоры внутри коллектива. Да и вообще, в чемпионате команда Карреры идет на втором месте, которое является довольно успешным для «Спартака» после долгого пребывания вне зоны Лиги чемпионов.
Да, конечно, настроение у красно-белых после игры с «Тосно» очень плохое. Но мне кажется, что как раз в таких ситуациях и проверяются мастера.
Хочу заметить, что у «Спартака» получается коллективная игра в атаке. Очень хорошие матчи в исполнении красно-белых получились в Самаре против «Крыльев Советов» и в Махачкале против «Анжи». А в последней встрече с «Тосно» «Спартак» очень много моментов упустил в атаке. Мне представляется, что игра с «Ахматом» пройдет в большей степени у ворот грозненской команды. «Спартак» будет давить. Поэтому, думаю, вряд ли «Ахмат» наиграет на гол.
SovSport.Ru: последние новости
Атаке ЦСКА нужен режиссер. Чего не хватило команде Игоря Никитина? Арена ЦСКА ожила или казанский десант в Москве Олег Знарок отдыхает в Ницце и думает над вариантами, а цена на него растет
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Скончалась Нино Хурцидзе7
Как подросток убил российскую чемпионку118
Сын миллиардера стал самым бесполезным хоккеистом сборной7
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас
Фанаты устроили побоище на поле
Видео
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
01:00
Пойманная на допинге россиянка заявила о невиновности
Зимние виды спорта
02:08
Фанаты устроили побоище на поле
Футбол Статьи
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
00:26
Как подросток убил российскую чемпионку
Летние виды спорта
03:16
Шипулин подхватил болезнь поцелуев
Биатлон
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
03:16
Шипулин заявил о серьезных проблемах со здоровьем
Биатлон
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:27
«Реал» поверил в Роналду
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение