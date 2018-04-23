Ханариков: весь Северный Кавказ хочет посмотреть на футболиста Салаха

МОСКВА, 23 апреля. / ТАСС /. Жители республик Северного Кавказа хотят посетить Грозный во время чемпионата мира по футболу, чтобы увидеть звезду сборной Египта Мохаммеда Салаха . Об этом журналистам сообщил министр по физической культуре и спорту Чеченской Республики Муса Ханариков.

Сборная Египта по футболу во время чемпионата мира 2018 года будет базироваться в Грозном. Египтяне сыграют на турнире впервые за 28 лет. Их соперниками по группе А будут команды России, Уругвая и Саудовской Аравии. Выступающий за «Ливерпуль» Салах накануне получил награду лучшему игроку года в Англии по версии Ассоциации футболистов— профессионалов.

"Интерес к Салаху огромный у жителей соседних республик, практически у всего Северного Кавказа есть огромное желание приехать в Грозный и увидеть его", — сказал Ханариков.

"Конечно, мы все будем болеть за сборную России, но сборная Египта тоже будет командой нашей республики", — добавил он.

По словам министра, каких-то дополнительных реконструкций на «Ахмат-Арене», которая будет тренировочной базой во время ЧМ-2018, не потребовалось. «Газон тоже в отличном состоянии, представителям ФИФА все понравилось. У сборной Египта было пожелание, чтобы все было рядом и район не был особо загруженным. Что касается безопасности, то Чечня — самый безопасный регион», — подчеркнул Ханариков.

Чемпионат мира пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.