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Эдин Джеко: Всем нам грустно, что Салах ушел из «Ромы», но это футбол
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Эдин Джеко: Всем нам грустно, что Салах ушел из «Ромы», но это футбол 

Советский спорт 2 часа назад
— Нам предстоят самые важные матчи в сезоне. Через 180 минут мы можем выйти в финал, о чем мечтает каждый из нас. Однако это задача не из легких, учитывая, что «Ливерпуль» — сильная команда с тренером, который, как и мы, любит агрессивный футбол.
Что касается Салаха, он играл с нами два года, и всем нам грустно, что Салах ушел, но это футбол. Нападающий, забивший 30 голов в премьер-лиге, безусловно, способен доставить нам проблемы. «Ливерпуль» показывает хорошую командную игру, поэтому мы не можем сосредоточить все внимание на одном футболисте. Нам будет противостоять вся команда, имеющая классных игроков на каждой позиции, — цитирует Джеко официальный сайт УЕФА.
Первый полуфинальный матч Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Рома» состоится 24 апреля.
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