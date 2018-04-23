Эдин Джеко: Всем нам грустно, что Салах ушел из «Ромы», но это футбол

— Нам предстоят самые важные матчи в сезоне. Через 180 минут мы можем выйти в финал, о чем мечтает каждый из нас. Однако это задача не из легких, учитывая, что «Ливерпуль» — сильная команда с тренером, который, как и мы, любит агрессивный футбол.

Что касается Салаха, он играл с нами два года, и всем нам грустно, что Салах ушел, но это футбол. Нападающий, забивший 30 голов в премьер-лиге, безусловно, способен доставить нам проблемы. «Ливерпуль» показывает хорошую командную игру, поэтому мы не можем сосредоточить все внимание на одном футболисте. Нам будет противостоять вся команда, имеющая классных игроков на каждой позиции, — цитирует Джеко официальный сайт УЕФА.

Первый полуфинальный матч Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Рома» состоится 24 апреля.