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В Братееве состоялись окружные соревнования по тхэквондо
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В Братееве состоялись окружные соревнования по тхэквондо 

Управа района Братеево города Москвы 2 часа назад
Фото: Братеево
Ежегодные соревнования Южного округа по тхэквондо состоялись на территории спортивного комплекса «Братеево» в минувшую субботу, 22 апреля.
Субботние состязания посвятили памяти москвичей, погибших при исполнении воинского долга в ходе контртеррористических операций. Участниками соревнований стали более трехсот спортсменов в возрасте от 6 до 11 лет из 16 клубов тхэквондо.
По словам организаторов, на соревнования также прибыли спортсмены клубов Московской и Владимирской областей.
Для состязания выделили четыре площадки, на которых спортсменам необходимо было продемонстрировать подготовку по программе технических комплексов и поединков.
По результатам соревнований первое место в общекомандном зачете заняла команда тхэквондистов из Владимирской области, серебро получили воспитанники клуба «МШТ», а бронзовыми призерами стали спортсмены клуба «СБИ».
Фото: ЦФКиС.
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