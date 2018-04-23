В Братееве состоялись окружные соревнования по тхэквондо

Ежегодные соревнования Южного округа по тхэквондо состоялись на территории спортивного комплекса «Братеево» в минувшую субботу, 22 апреля.

Субботние состязания посвятили памяти москвичей, погибших при исполнении воинского долга в ходе контртеррористических операций. Участниками соревнований стали более трехсот спортсменов в возрасте от 6 до 11 лет из 16 клубов тхэквондо.

По словам организаторов, на соревнования также прибыли спортсмены клубов Московской и Владимирской областей.

Для состязания выделили четыре площадки, на которых спортсменам необходимо было продемонстрировать подготовку по программе технических комплексов и поединков.

По результатам соревнований первое место в общекомандном зачете заняла команда тхэквондистов из Владимирской области, серебро получили воспитанники клуба «МШТ», а бронзовыми призерами стали спортсмены клуба «СБИ».

Фото: ЦФКиС.